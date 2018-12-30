Кырстя в двух сетах переиграла Линетт и вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

Румынская теннисистка Сорана Кырстя нанесла поражение Магде Линетт из Польши в первом круге турнира в Шэньчжэне (Китай). Матч завершился со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Кырстя, занимающая 84-е место в рейтинге WTA, выполнила 3 эйса, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. Её соперница, 81-я ракетка мира, 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 3 брейка. Ранее соперницы встречались лишь однажды. В 2014 году на турнире в Тяньцзине Кырстя, также в двух сетах, обыграла Линетт.

Во втором круге турнира в Шэньчжэне Кырстя сыграет с победительницей матча Чжэн Сайсай (Китай) — Полин Пармантье (Франция).

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс.