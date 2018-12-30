Кирьос: если бы выиграл US Open, не играл бы на турнирах до конца года

Австралийский теннисист Ник Кирьос сообщил, что планирует сократить свой календарь на 2019 год. По словам Кирьоса, ему бывает психологически сложно подолгу находиться вдали от дома.

«Нахождение дома помогло решить многие проблемы. У меня были психологические сложности. Я был вдали от дома пять с половиной месяцев. Больше не хотел бы проходить через такое. Если бы выиграл US Open или другой аналогичный турнир, я бы не стал играть до конца года.

Переносить травмы, отправляться на турниры, даже не играя там, было сложно. Но, опять же, это не главная проблема. Я сделаю более щадящий календарь и тогда смогу снова наслаждаться игрой в теннис», — цитирует Кирьоса Canberra Times.

Новый сезон Кирьос откроет на турнире в Брисбене (Австралия).