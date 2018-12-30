Стосур: меня сильно впечатлила Осака, она справилась с давлением

Австралийская теннисистка Саманта Стосур отметила прогресс японки Наоми Осаки. Стосур напомнила, что в 2012 году после победы на US Open ей не удалось собраться на следующие турниры. Осака, ставшая победительницей US Open в 2018 году, после этого дошла до финала турнира в Токио.

«Если честно, я была сильно впечатлена игрой Наоми, как она выиграла US Open, а затем дошла до финала турнира в Токио.

Когда я выиграла US Open, были бурные празднования, я практически не тренировалась на протяжении двух недель. Затем отправилась в Токио, где мне было очень сложно, я не была готова, по-прежнему витала в облаках. В Австралии со мной связывали большие ожидания. Наверное, я не смогла справиться с таким грузом ответственности.

Учитывая, что Наоми удалось успешно играть в Токио, думаю, следующее лето у неё будет удачным тоже.

Сейчас меня не заботят ожидания. Главное, показать свою лучшую игру, я свой самый строгий критик», — приводит слова Стосур The Sydney Morning Herald.