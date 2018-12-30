Осака сфотографировалась с оливковым питоном в Австралии

Японская теннисистка Наоми Осака в Австралии сфотографировалась с оливковым питоном. Спортсменка призналась, что всегда интересовалась дикой природой и животными.

«Всегда любила смотреть Animal Planet, канал Discovery. Так что мне всегда были интересны дикие животные, но не было возможности познакомиться с ними поближе. Было очень интересно!

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Australian Open

В 2018 году Осака выиграла первый турнир «Большого шлема». Японская теннисистка в финале US Open обыграла американку Серену Уильямс. Матч завершился скандалом: во время игры судья снял с Уильямс очки за подсказки тренера и неподобающее поведения на корте. После матча Уильямс обвинила судью в сексизме и назвала «вором».