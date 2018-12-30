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Муратоглу: когда Джокович в порядке, он доминирует в теннисе

Муратоглу: когда Джокович в порядке, он доминирует в теннисе
Теннис / ATP

Основатель известной теннисной академии французский тренер Патрик Муратоглу считает, что сербский теннисист Новак Джокович может доминировать в мужском теннисе.

«Когда Новак находится в лучшей форме, он доминирует в теннисе. Если Роджера Федерера можно назвать величайшим теннисистом всех времён, то Новак является сильнейшим. На мой взгляд, одно из важнейших событий 2018 года — возвращение Джоковича на трон в мировом теннисе. Это возвращение было одновременно предсказуемым и неожиданным.

Неожиданное — потому что у Джоковича были проблемы с психологией, ему пришлось поменять команду, он нанял тренера по мотивации, что было неоднозначным решением. Во время турниров он сперва выглядел незаинтересованным.

В то же время считаю его возвращение на вершину предсказуемым, ведь его спад был вызван исключительно психологией. Прекрасно понимал, что такой боец, как Джокович, будет демонстрировать отличные результаты, если сможет обрести уверенность», — приводит слова Муратоглу Tennis 365.

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