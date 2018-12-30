Федерер разгромил Норри и принёс Швейцарии первую победу на Кубке Хопмана

На Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия), швейцарский теннисист Роджер Федерер в двух сетах одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:1, 6:1.

Третья ракетка мира выполнил 6 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 возможных. Его соперник два раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Эта победа стала для швейцарцев первой на турнире. Британцы два матча выиграли и два — проиграли.

На Кубке Хопмана сборные Швейцарии и Великобритании попали в группу В, где также играют команды Греции и США. В группе А выступают Германия, Испания, Австралия и Франция.

Действующими победителями соревнований с призовым фондом $ 1 млн являются представители Швейцарии Федерер и Белинда Бенчич.