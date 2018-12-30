Осака: у меня нет проблем с нервами, очень нравится играть на ТБШ

Японская теннисистка Наоми Осака поделилась ожиданиями от турнира в Брисбене (Австралия) и Australian Open. Спортсменка призналась, что не испытывает давления.

«Никогда не испытываю проблем с нервами. Больше всего наслаждаюсь игрой на турнирах «Большого шлема». Конечно, чувствую некоторое давление, но оно исходит от меня. Безусловно, я достигла больших успехов, добилась того, чего хотела с детства. Надеюсь, в 2019 году смогу выйти на более высокий уровень.

Посмотрим, как всё сложится. Мне нравится приезжать в Австралию. Здесь я выступаю довольно удачно, и это приятно», — приводит слова Осаки Tennis World USA.

Японская теннисистка в 2018 году выиграла первый турнир «Большого шлема», победив в финале US Open американку Серену Уильямс.