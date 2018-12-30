Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Пармантье вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне

Пармантье вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Французская теннисистка Полин Пармантье вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). На старте турнира француженка в трёх сетах нанесла поражение китаянке Чжэн Сайсай. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. 39-я ракетка мира Чжэн Сайсай выполнила 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и сделала 5 брейков. Ранее соперницы встречались лишь дважды, одержав по одной победе.

Соперницей Пармантье во втором круге турнира станет румынка Сорана Кырстя, ранее обыгравшая представительницу Польши Магду Линетт.

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс.

30 декабря 2018 года, воскресенье. 11:20 МСК
Шэньчжэнь. 1/16 финала
Матч окончен
Чжэн Сайсай
Чжэн Сайсай
Китай
2:6
6:3
2:6
Полин Пармантье
Полин Пармантье
Франция
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент