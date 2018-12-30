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Федерер и Бенчич стартовали на Кубке Хопмана с победы над британцами

Федерер и Бенчич стартовали на Кубке Хопмана с победы над британцами
Теннис / WTA

Сборная Швейцарии, за которую выступают Белинда Бенчич и Роджер Федерер, с победы начала защиту титула на Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия). В первом матче в группе В Швейцария одержала три победы над командой Великобритании, за которую выступают Кейти Бултер и Камерон Норри.

В первом матче Федерер отдал только два гейма Норри, выиграв со счётом 6:1, 6:1. Во второй одиночной встрече Бенчич взяла верх над Бутлер со счётом 6:2, 7:6 (7:0). Смешанная парная встреча завершилась победой Федерера и Бенчич над Норри и Бултер со счётом 4:3 (5:4), 4:1.

На Кубке Хопмана сборные Швейцарии и Великобритании выступают в группе В, где также играют команды Греции и США. В группе А встречаются сборные Германии, Испании, Австралии и Франции.

30 декабря 2018 года, воскресенье. 16:10 МСК
Кубок Хопмана. Группа В
Матч окончен
Кэйти Бултер
Кэйти Бултер
Великобритания
Кэмерон Норри
Кэмерон Норри
Великобритания
4
3:4
5
1:4
 
Белинда Бенчич
Белинда Бенчич
Швейцария
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцария
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