Федерер: отличное начало, но впереди долгий путь на Кубке Хопмана и в Мельбурне

Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу над сборной Великобритании в стартовом матче Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия), со счётом 3:0. Федерер выиграл личную встречу у Камерона Норри со счётом 6:1, 6:1, а затем вместе с Белиндой Бенчич нанёс поражение Норри и Кейти Бултер в миксте — 4:3 (5:4), 4:1.

«Это отличное начало, но, очевидно, нам предстоит долгий путь здесь и в Мельбурне. Здорово, что я отлично чувствую себя после того, как провёл замечательный матч против Кемерона», — приводит слова Федерера Reuters.

На Кубке Хопмана сборные Швейцарии и Великобритании выступают в группе В, где также играют команды Греции и США. В группе А встречаются сборные Германии, Испании, Австралии и Франции.