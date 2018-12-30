А. Зверев: честь и хвала Ферреру — он величайший борец

Выступающий за сборную Германии теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над командой Испании на Кубке Хопмана в Перте (Австралия) со счётом 3:0. Зверев в трёх сетах обыграл Давида Феррера со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:0), а затем вместе с Анжеликой Кербер нанёс поражение паре Феррер/Гарбинье Мугуруса в миксте — 4:2, 4:3.

«Честь и хвала Давиду, сумевшему вернуться после проигранного сета и довести до тай-брейка третью партию. Он величайший борец, которого мне когда-либо приходилось встречать в теннисе. То, что он делает на корте в последние 15-20 лет, просто потрясающе», — приводит слова Зверева Reuters.

Германия и Испания попали в группу А. Вместе с ними в группе сыграют команды Австралии и Франции. Ранее австралийцы обыграли французов со счётом 2:1.