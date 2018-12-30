Хачанов: выставочный турнир в Абу-Даби — отличный способ начать сезон

11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги своего выступления на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, где он занял третье место. Россиянин дважды обыграл австрийца Доминика Тима и уступил в полуфинале сербу Новаку Джоковичу.

«Позитивные три дня в Абу-Даби, я тренировался здесь и играл реальные матчи, так что это отличный способ начать сезон. Я сыграл против Доминика дважды и один раз против Новака. Это разные противники и разные стили игры, играть с ними — отличная практика для меня.

Мы провели хорошие матчи, захватывающие розыгрыши. У меня были шансы против Новака в первых геймах, но я упустил их», — приводит слова Хачанова Tennis World USA.