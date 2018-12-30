Федерер: восхищаюсь всем, что С. Уильямс делает как на корте, так и вне его

Третья ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер предвкушает встречу на корте с американкой Сереной Уильямс. Спортсмены выступают за свои национальные команды на Кубке Хопмана в Перте (Австралия). 1 января 2019 года. Фрэнсис Тиафо и Серена сыграют против Роджера и Белинды Бенчич в миксте в группе В.

«Я восхищаюсь всем, что она делает как на корте, так и вне его. Я всегда думал, как встретиться с ней лицом к лицу после её возвращения. Это очень интересно для нас. И я надеюсь, что поклонники тенниса будут рады посмотреть этот матч, потому что он будет всего один раз и, вероятно, никогда больше не повторится.

Я плохо знаю Серену. Разве что по чемпионским обедам на Уимблдоне. Мы занятые люди, у нас разный круг общения и мало возможностей для близкого знакомства. Но теперь мы можем больше общаться друг с другом как родители», — приводит слова Федерера АР.