Брат Возняцки: Каролина не всегда говорит о травмах, но, похоже, всё хорошо

Брат и спарринг-партнёр Каролины Возняцки Патрик рассказал о здоровье датской теннисистки, у которой по окончании сезона-2018 был диагностирован ревматоидный артрит. В межсезонье Возняцки тренировалась в Майами и проводила спарринги с Сереной Уильямс.

«Она приспособилась и всё не так уж плохо. Она очень хорошо работает, и я думаю, что она даже лучше готова к сезону, чем в предыдущие годы. Во время тренировок проблем нет.

Она не всегда говорит о травмах, но, похоже, у неё всё хорошо. Ей надо бы сделать несколько перерывов в тренировках, но она не попросит выходных, что обнадёживает. Она продолжает тренироваться. Кажется, ей подобрали правильное лекарство», — приводит слова брата Возняцки Tennis World USA.

Возняцки начнёт сезон на турнире в Окленде, где она посеяна под первым номером.

Возняцки: ревматоидный артрит? Сейчас я счастлива, что сезон завершился