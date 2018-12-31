Г. Джокович: «уайлд-кард» на турнир в Софии ждёт Новака до последней минуты

Новый директор турнира в Софии Горан Джокович заявил, что до последнего момента будет держать «уайлд-кард» для своего племянника – первой ракетки мира Новака Джоковича, который сможет сыграть в Болгарии (4-10.02.2019) в случае досрочного завершения Открытого чемпионата Австралии, фаворитом которого серб является.

«У него открытое приглашение. Он играет на Открытом чемпионате Австралии, и всё зависит от него и его команды. У него очень сложный график, но мы будем держать приглашение для него до последней минуты.

Также всегда есть приглашение для лучшего игрока Болгарии Григора Димитрова.

У нас уже есть несколько хороших имен, среди которых Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Также ждём Стэна Вавринку, которому нравится Болгария, и он любит возвращаться сюда», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.