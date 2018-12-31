Касаткина проиграла 283-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под седьмым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований 21-летняя уроженка Тольятти в трёх партиях уступила хозяйке кортов Кимберли Биррелл, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 3 час 6 минут.

Касаткина 8 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене Биррелл, занимающая 283-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с украинкой Лесей Цуренко, которая разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:0, 6:2.