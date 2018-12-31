Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Касаткина проиграла 283-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене

Касаткина проиграла 283-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене
Теннис / WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина, посеянная на турнире в Брисбене (Австралия) под седьмым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований 21-летняя уроженка Тольятти в трёх партиях уступила хозяйке кортов Кимберли Биррелл, получившей «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 3 час 6 минут.

Касаткина 8 раз подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене Биррелл, занимающая 283-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с украинкой Лесей Цуренко, которая разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:0, 6:2.

31 декабря 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина
Россия
7:5
4:6
3
6:7
7
Кимберли Биррелл
Кимберли Биррелл
Австралия
31 декабря 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Брисбен (ж). 1-й круг
Матч окончен
Михаэла Бузэрнеску
Михаэла Бузэрнеску
Румыния
0:6
2:6
 
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Украина
Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал
Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент