Калинская поднялась на 166-ю строчку в рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WTA от 31 декабря российская теннисистка Анна Калинская поднялась на 166-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. 31 декабря
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 6921.
2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 5875.
3 (3). Каролина Возняцки (Дания) — 5586.
4 (4). Элина Свитолина (Украина) — 5350.
5 (5). Наоми Осака (Япония) — 5115.
6 (6). Слоан Стивенс (США) — 5023.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4630.
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4465.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3415.
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29 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1602...
42 (42). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1160…
57 (57). Екатерина Макарова (Россия) — 972…
71 (71). Евгения Родина (Россия) — 805...
73 (73). Екатерина Александрова (Россия) — 803...
92 (92). Маргарита Гаспарян (Россия) — 662...
93 (93). Анастасия Потапова (Россия) — 648...
95 (95). Анна Блинкова (Россия) — 639...
106 (106). Светлана Кузнецова (Россия) — 582…
109 (109). Вера Звонарёва (Россия) — 534…
116 (116). Софья Жук (Россия) — 499…
127 (127). Виталия Дьяченко (Россия) — 469…
133 (133). Вероника Кудерметова (Россия) — 451…
134 (134). Наталья Вихлянцева (Россия) — 448.
135 (135). Ирина Хромачёва (Россия) — 443…
137 (137). Елена Веснина (Россия) — 437...
166 (168). Анна Калинская (Россия) — 354.