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Бушар, Пуиг, Дэвис и Кужмова победили на старте турнира в Окленде

Бушар, Пуиг, Дэвис и Кужмова победили на старте турнира в Окленде
Теннис / WTA

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

Эжени трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Бушар поспорит с победительницей поединка Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 8) — Бибиан Схофс (Нидерланды).

Окленд. Женщины. Первый круг
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — 6:3, 6:2.
Лорен Дэвис (США, WC) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:2, 6:2.
Виктория Кужмова (Слования) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 7:6 (7:3).
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 7:5, 6:3.

31 декабря 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Окленд. 1-й круг
Эжени Бушар
Эжени Бушар
Канада
 
 
 
Мэдисон Бренгл
Мэдисон Бренгл
США
31 декабря 2018 года, понедельник. 05:00 МСК
Окленд. 1-й круг
Матч окончен
Моника Пуиг
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
6:3
6:2
 
Бетани Маттек-Сэндс
Бетани Маттек-Сэндс
США
31 декабря 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Окленд. 1-й круг
Матч окончен
Лорен Дэвис
Лорен Дэвис
США
6:2
6:2
 
Лара Арруабаррена
Лара Арруабаррена
Испания
31 декабря 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Окленд. 1-й круг
Виктория Кужмова
Виктория Кужмова
Словакия
 
 
 
Тамара Зиданшек
Тамара Зиданшек
Словения
31 декабря 2018 года, понедельник. 05:30 МСК
Окленд. 1-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
Сара Соррибес-Тормо
Испания
7:5
6:3
 
Стефани Фёгель
Стефани Фёгель
Швейцария
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