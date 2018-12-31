Бушар, Пуиг, Дэвис и Кужмова победили на старте турнира в Окленде

Канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг турнира в Окленде, в двух партиях обыграв американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.
Эжени трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований Бушар поспорит с победительницей поединка Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, 8) — Бибиан Схофс (Нидерланды).
Окленд. Женщины. Первый круг
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Бетани Маттек-Сэндс (США, WC) — 6:3, 6:2.
Лорен Дэвис (США, WC) — Лара Арруабаррена (Испания) — 6:2, 6:2.
Виктория Кужмова (Слования) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:2, 7:6 (7:3).
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Стефани Фёгель (Швейцария) — 7:5, 6:3.