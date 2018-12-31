С. Уильямс победила Саккари в матче Кубка Хопмана в Перте

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Бывшая первая ракетка мира 13 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счёту её соперницы 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 1 брейк.

Ранее в рамках противостояния сборных Греции и США Стефанос Циципас в трёх партиях одолел Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Исход матча решится во встрече в смешанном парном разряде.

На старте соревнований в группе B сборная Греции уступила команде Великобритании со счётом 1-2. Для команды США матч с греками — первый на Кубке Хопмана.