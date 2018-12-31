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С. Уильямс победила Саккари в матче Кубка Хопмана в Перте

С. Уильямс победила Саккари в матче Кубка Хопмана в Перте
Теннис / WTA

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс в двух сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари в матче Кубка Хопмана в Перте со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Бывшая первая ракетка мира 13 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счёту её соперницы 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 1 брейк.

Ранее в рамках противостояния сборных Греции и США Стефанос Циципас в трёх партиях одолел Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3. Исход матча решится во встрече в смешанном парном разряде.

На старте соревнований в группе B сборная Греции уступила команде Великобритании со счётом 1-2. Для команды США матч с греками — первый на Кубке Хопмана.

31 декабря 2018 года, понедельник. 07:40 МСК
Кубок Хопмана. Группа В
Матч окончен
Серена Уильямс
Серена Уильямс
США
7
7:6
3
6:2
 
Мария Саккари
Мария Саккари
Греция
31 декабря 2018 года, понедельник. 06:30 МСК
Кубок Хопмана. Группа В
Матч окончен
Фрэнсис Тиафо
Фрэнсис Тиафо
США
3:6
7
7:6
3
3:6
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Греция
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