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Йорович обыграла вторую сеяную Гарсию и сыграет со Звонарёвой в Шэньчжэне

Йорович обыграла вторую сеяную Гарсию и сыграет со Звонарёвой в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Французская теннисистка Каролин Гарсия, посеянная на турнире в Шэнчьжэне (Китай) под вторым номером, на старте соревнований проиграла представительнице Сербии Иване Йорович, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Каролин 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 11 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Йорович поспорит с россиянкой Верой Звонарёвой, ставшей обладательницей «уайлд-кард».

Шэнчьжэнь. Женщины. Первый круг
Синьюй Ван (Китай, WC) — Сюнь Фанъин (Китай, Q) — 7:6 (7:3), 6:4.

Турнир завершится 5 января.

31 декабря 2018 года, понедельник. 07:30 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Ивана Йорович
Ивана Йорович
Сербия
6:4
6:2
 
Каролин Гарсия
Каролин Гарсия
Франция
31 декабря 2018 года, понедельник. 07:30 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Синьюй Ван
Синьюй Ван
Китай
7
7:6
3
6:4
 
Сюнь Фанъин
Сюнь Фанъин
Китай
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