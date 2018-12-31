Стали известны победители квалификации турнира TE1 RWB Christmas Cup в Химках

В Химках стартовал международный теннисный турнир среди юниоров — TE1 RWB Christmas Cup U14 2019. Накануне определились победители квалификации.



Россиянин Вячеслав Бараненков (15) проиграл соотечественнику Марку Архирейскому — 2:6, 4:6. Представитель Казахстана Давид Джавадов потерпел поражение от австрийца Даниэля Зиммерманна — 3:6, 2:6. В основную сетку вышли два французских юниора. Андреа Макних на двух тай-брейках одолел россиянина Андрея Куницына (16) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2). Николя Требуше победил россиянина Джорджио Бинда — 6:0, 6:4.



Также без потерь преодолели квалификационный барьер представители Украины — Владимир Якубенко и Александр Жуков.



В соревнованиях девушек проиграли россиянки Анна Кульбачная и Мария Калякина. Мария уступила спортсменке из Израиля Лиам Овед (7) — 3:6, 4:6. Анна не смогла завершить встречу против второй сеяной, соотечественницы Софьи Павловой — 2:6, 0:5.



Россиянка Адель Пилосян (3) сломила сопротивление сербки Саньи Джурджевич — 7:5, 6:4. Россиянка Кристиана Сидорова (16) одолела соотечественницу Екатерину Иванову (5) — 7:5, 7:6 (8:6).