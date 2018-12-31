С. Уильямс и Тиафо проиграли Циципасу и Саккари в матче Кубка Хопмана

Греческие теннисисты Стефанос Циципас и Мария Саккари одержали победу над представителями США Фрэнсисом Тиафо и Сереной Уильямс в решающем матче противостояния группового этапа Кубка Хопмана в Перте со счётом 4:1, 1:4, 4:2.

Ранее Циципас одолел Тиафо со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, а 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» оказалась сильнее Саккари — 7:6 (7:3), 6:2.

На старте соревнований сборная Греции потерпела поражение от британцев — 1-2. Для команды США матч с греками — первый на Кубке Хопмана.

Завтра, 1 января, сборная США сыграет со швейцарцами. 3 января пройдут встречи США — Великобритания и Греция — Швейцария.

Турнир завершится 5 января. Действующими победителями являются швейцарцы.

С. Уильямс победила Саккари в матче Кубка Хопмана в Перте