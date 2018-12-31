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Соперником Раонича во втором круге турнира в Брисбене будет Кецманович

Соперником Раонича во втором круге турнира в Брисбене будет Кецманович
Теннис / ATP

Сербский теннисист Миомир Кецманович, пробившийся в основную сетку турнира в Брисбене (Австралия) через квалификацию, вышел во второй круг. На старте соревнований он в двух партиях обыграл представителя Аргентины Леонардо Майера со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 часа 1 минуту.

Кецманович 5 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене с призовым фондом $ 527 880 Кецманович поспорит с канадцем Милошем Раоничем, посеянным под пятым номером.

Действующим победителем этого турнира является австралиец Ник Кирьос, обыгравший в финале американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2.

31 декабря 2018 года, понедельник. 10:00 МСК
Брисбен (м). 1-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
Леонардо Майер
Аргентина
3:6
1:6
 
Миомир Кецманович
Миомир Кецманович
Сербия
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