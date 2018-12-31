Биррелл — о победе над Касаткиной: я на седьмом небе от счастья

Австралийка Кимберли Биррелл поделилась впечатлениями от победы в матче первого круга турнира в Брисбене с россиянкой Дарьей Касаткиной со счётом 5:7, 6:4, 7:6 (7:3).

«Я до сих пор не смогла успокоиться. Я так рада, что получила шанс вновь выйти на корт. Я на седьмом небе от счастья. Зрители очень помогли мне сегодня. Не знаю, смогла бы ли я справиться в концовке без их поддержки и энергетики. Я впервые победила соперницу из топ-10.

Я часто тренировалась на этом корте и сегодня увидела немало знакомых лиц на трибунах. Я просто счастлива, что здесь была и моя семья. Это было невероятно", — цитирует Биррелл официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований в Брисбене Биррелл, занимающая 283-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с украинкой Лесей Цуренко.

Касаткина проиграла 283-й ракетке мира в первом круге турнира в Брисбене