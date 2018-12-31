Гаспарян снялась с турнира в Окленде

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян из-за травмы левой ноги снялась с турнира в Окленде с призовым фондом $ 250 тыс. В основной сетке соревнований её заменила представительница Германии Лаура Зигемунд (LL). В первом круге Зигемунд поспорит с чемпионкой Australian Open 2018 года датчанкой Каролиной Возняцки, посеянной под первым номером. Эта встреча состоится 2 января.

В 2018 году Гаспарян стала победительницей турнира в Ташкенте (Узбекистан). В финале 24-летняя уроженка Москвы разгромила соотечественницу Анастасию Потапову со счётом 6:2, 6:1. В 2015 году Маргарита выиграла свой дебютный титул на соревнованиях WTA в Баку (Азербайджан).

Действующей победительницей турнира в Окленде является немецкая теннисистка Юлия Гёргес.