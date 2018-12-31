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Донской отыграл четыре матчбола и одолел Андухара на старте турнира в Пуне

Донской отыграл четыре матчбола и одолел Андухара на старте турнира в Пуне
Теннис / ATP

Российский теннисист Евгений Донской пробился во второй круг турнира в Пуне (Индия), в трёх партиях обыграв представителя Испании Пабло Андухара, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:3, 5:7, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 30 минут. На тай-брейке россиянин уступал 2:6, но сумел выиграть шесть очков подряд.

Евгений 7 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал Донской поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, Q) — Иво Карлович (Хорватия).

Пуна. Мужчины. Первый круг
Стив Дарси (Бельгия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания, 6) — 6:3, 6:4.
Хауме Мунар (Испания, 7) — Раду Албот (Молдавия) — 6:2, 7:6 (7:4).
Майкл Ммо (США) — Праджнеш Гуннесваран (Индия) — 7:5, 6:3.

31 декабря 2018 года, понедельник. 14:30 МСК
Пуна. 1-й круг
Матч окончен
Пабло Андухар
Пабло Андухар
Испания
3:6
7:5
6
6:7
8
Евгений Донской
Евгений Донской
Россия
31 декабря 2018 года, понедельник. 12:30 МСК
Пуна. 1-й круг
Матч окончен
Роберто Карбальес-Баэна
Роберто Карбальес-Баэна
Испания
3:6
4:6
 
Стив Дарси
Стив Дарси
Бельгия
31 декабря 2018 года, понедельник. 14:00 МСК
Пуна. 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
Раду Албот
Молдавия
2:6
4
6:7
7
 
Хауме Мунар
Хауме Мунар
Испания
31 декабря 2018 года, понедельник. 14:30 МСК
Пуна. 1-й круг
Матч окончен
Майкл Ммо
Майкл Ммо
США
7:5
6:3
 
Праджнеш Гуннесваран
Праджнеш Гуннесваран
Индия
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