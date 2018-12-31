Баутиста-Агут и Вердаско вышли во второй круг турнира в Дохе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут успешно стартовал на турнире в Дохе (Катар), обыграв в двух сетах итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 10 минут. Баутиста-Агут выполнил 3 эйса, дважды ошибся на подаче и показал стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — три из трёх. Берреттини 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Баутиста-Агут встретится с победителем противостояния Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Мубарак Шаннан Заид (Катар).

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года.

Доха. Мужчины. Первый круг

Фернандо Вердаско (Испания) — Паоло Лоренци (Италия) — 6:3, 6:4.