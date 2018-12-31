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Шарапова поздравила всех с наступающим Новым годом

Шарапова поздравила всех с наступающим Новым годом
Теннис / WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала видео, в котором поздравила всех болельщиков с наступающим 2019 годом.

«Всем привет. Это весьма странное селфи-видео. Но я хочу пожелать вам очень счастливого Нового года. Записываю его из Шэньчжэня, где я только что завершила свой первый матч, хотя выгляжу так, будто каталась на лыжах. Желаю всем счастливого, здорового и потрясающего Нового года. Я проведу его со своей семьёй, родителями и друзьями со всего мира», – сказала Шарапова в «Твиттере».

Напомним, Шарапова успешно стартовала на турнире в Шэньчжэне (Китай). В первом круге пятикратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла представительницу Швейцарии Тимю Бачински со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

Запись доступна в "твиттере" Шараповой.

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