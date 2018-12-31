Джарри на тай-брейке одолел Хасе и пробился во второй круг турнира в Дохе

Чилиец Николас Джарри оказался сильнее голландского теннисиста Робина Хасе на старте турнира в Дохе (Катар). 23-летний уроженец Сантьяго взял верх над соперником в трёх сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Джарри 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка. Хасе выполнил 12 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов.

Во втором круге Джарри встретится либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под третьим номером.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является представитель Франции Гаэль Монфис, который в прошлом сезоне в финале взял верх над Андреем Рублёвым из России.