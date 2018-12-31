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Джарри на тай-брейке одолел Хасе и пробился во второй круг турнира в Дохе

Джарри на тай-брейке одолел Хасе и пробился во второй круг турнира в Дохе
Теннис / ATP

Чилиец Николас Джарри оказался сильнее голландского теннисиста Робина Хасе на старте турнира в Дохе (Катар). 23-летний уроженец Сантьяго взял верх над соперником в трёх сетах — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 часа 40 минут. Джарри 12 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка. Хасе выполнил 12 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов.

Во втором круге Джарри встретится либо со швейцарцем Стэном Вавринкой, либо с россиянином Кареном Хачановым, посеянным под третьим номером.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является представитель Франции Гаэль Монфис, который в прошлом сезоне в финале взял верх над Андреем Рублёвым из России.

31 декабря 2018 года, понедельник. 15:30 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Робин Хасе
Робин Хасе
Нидерланды
9
7:6
7
4:6
4
6:7
7
Николас Джарри
Николас Джарри
Чили
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