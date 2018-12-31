Гулбис во втором круге турнира в Пуне сыграет с Чхун Хёном

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис успешно преодолел первый круг турнира в Пуне (Индия), обыграв в трёх партиях представителя Португалии Педру Соузу со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Продолжительность противостояния составила 2 часа 16 минут. Гулбис выполнил 14 эйсов, шесть раз ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Соуза сделал одну подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 9 брейк-пойнтов. Ранее соперники друг с другом не встречались.

Во втором круге Гулбис сыграет с представителем Южной Кореи Чхун Хёном, посеянным под вторым номером.

Турнир в Пуне с призовым фондом более $ 500 тыс. завершится 5 января 2019 года. В прошлом сезоне победителем соревнований стал француз Жиль Симон.