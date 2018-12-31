Бердых в двух сетах выиграл у Кольшрайбера в первом круге турнира в Дохе

На старте турнира в Дохе (Катар) чешский теннисист Томаш Бердых (WC) одолел немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.
Бердых выполнил 6 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Кольшрайбер трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. По личным встречам 71-я ракетка мира ведёт 5-2.
Во втором круге Бердых сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, посеянным под восьмым номером.
Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является представитель Франции Гаэль Монфис, который в прошлом сезоне в финале взял верх над Андреем Рублёвым из России.
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