Бердых в двух сетах выиграл у Кольшрайбера в первом круге турнира в Дохе

На старте турнира в Дохе (Катар) чешский теннисист Томаш Бердых (WC) одолел немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты.

Бердых выполнил 6 эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. Кольшрайбер трижды подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. По личным встречам 71-я ракетка мира ведёт 5-2.

Во втором круге Бердых сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, посеянным под восьмым номером.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является представитель Франции Гаэль Монфис, который в прошлом сезоне в финале взял верх над Андреем Рублёвым из России.