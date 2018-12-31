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Кар. Плишкова: двухмесячный перерыв без матчей был для меня слишком длинным

Кар. Плишкова: двухмесячный перерыв без матчей был для меня слишком длинным
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова прокомментировала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в первом круге турнира в Брисбене (Австралия).

«Всегда сложно играть первый матч после полутора месяцев подготовки и небольших каникул. Я счастлива, что прошла дальше.

Я хорошо работала на тренировках, но матч – это совсем другое. Это была очень важная игра для меня. Я не знала, чего ожидать от этой встречи. Однако я не нервничала. Знаю, что показала не лучший теннис, но мне понравилось. Я люблю соревноваться. Двухмесячный перерыв без матчей был для меня слишком длинным», — цитирует Плишкову официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал соревнований Плишкова поспорит с соотечественницей Мари Бузковой.

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