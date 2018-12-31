Рублёв на турнире в Дохе стартовал с уверенной победы над Сеппи

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира в Дохе (Катар). 21-летний уроженец Москвы в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

68-я ракетка мира выполнил 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Сеппи 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является француз Гаэль Монфис.

Доха. Мужчины. Первый круг

Максимильян Мартерер (Германия) — Петер Гоёвчик (Германия) — 6:1, 6:4.