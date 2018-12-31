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Рублёв на турнире в Дохе стартовал с уверенной победы над Сеппи

Рублёв на турнире в Дохе стартовал с уверенной победы над Сеппи
Теннис / ATP

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг турнира в Дохе (Катар). 21-летний уроженец Москвы в двух сетах обыграл итальянца Андреаса Сеппи со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.

68-я ракетка мира выполнил 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 12. Сеппи 5 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Рублёв поборется с представителем Грузии Николозом Басилашвили.

Турнир в Дохе с призовым фондом более $ 1 млн завершится 5 января 2019 года. Действующим победителем соревнований является француз Гаэль Монфис.

Доха. Мужчины. Первый круг
Максимильян Мартерер (Германия) — Петер Гоёвчик (Германия) — 6:1, 6:4.

31 декабря 2018 года, понедельник. 19:45 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
Россия
7:5
6:1
 
Андреас Сеппи
Андреас Сеппи
Италия
31 декабря 2018 года, понедельник. 18:30 МСК
Доха. 1-й круг
Матч окончен
Максимильян Мартерер
Максимильян Мартерер
Германия
6:1
6:4
 
Петер Гоёвчик
Петер Гоёвчик
Германия
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