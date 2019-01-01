Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, одолев Йорович

Российская теннисистка Вера Звонарёва (WC) одержала победу над сербкой Иваной Йорович (Q) во втором круге турнира в Шэньчжэне (Китай). Упорный матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 6:4.



Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Звонарёва выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Йорович ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.



В четвертьфинале Звонарёва сыграет с Анастасией Павлюченковой или Натальей Вихлянцевой.



Призовой фонд проходящего на харде турнира превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.