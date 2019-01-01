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Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, одолев Йорович

Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне, одолев Йорович
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вера Звонарёва (WC) одержала победу над сербкой Иваной Йорович (Q) во втором круге турнира в Шэньчжэне (Китай). Упорный матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 35 минут. Звонарёва выполнила 5 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 17. Йорович ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17.

В четвертьфинале Звонарёва сыграет с Анастасией Павлюченковой или Натальей Вихлянцевой.

Призовой фонд проходящего на харде турнира превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.

01 января 2019 года, вторник. 06:05 МСК
Шэньчжэнь. 2-й круг
Матч окончен
Вера Звонарёва
Вера Звонарёва
Россия
7:5
4:6
6:4
Ивана Йорович
Ивана Йорович
Сербия
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