Родина проиграла Риске в Шэньчжэне

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай). В матче второго круга россиянка уступила американке Элисон Риске со счётом 6:4, 2:6, 3:6.



Продолжительность игры составила 1 час 46 минут. Родина выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. В активе Риске 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 8 брейков.



Соперницей Элисон в следующем раунде станет представительница Румынии Сорана Кырстя, которая оказалась сильнее француженки Полин Пармантье.



Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.