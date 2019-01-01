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Родина проиграла Риске в Шэньчжэне

Родина проиграла Риске в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай). В матче второго круга россиянка уступила американке Элисон Риске со счётом 6:4, 2:6, 3:6.

Продолжительность игры составила 1 час 46 минут. Родина выполнила 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. В активе Риске 3 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 8 брейков.

Соперницей Элисон в следующем раунде станет представительница Румынии Сорана Кырстя, которая оказалась сильнее француженки Полин Пармантье.

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.

01 января 2019 года, вторник. 07:30 МСК
Шэньчжэнь. 2-й круг
Матч окончен
Евгения Родина
Евгения Родина
Россия
6:4
2:6
3:6
Элисон Риске
Элисон Риске
США
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