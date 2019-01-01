Потапова уступила Саснович, не сумев преодолеть первый круг турнира в Брисбене

Российская теннисистка Анастасия Потапова (Q) не смогла преодолеть первый круг турнира в Брисбене (Австралия). 17-летняя спортсменка уступила белоруске Александре Саснович со счётом 4:6, 5:7.



Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Потапова выполнила 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Саснович 8 раз подавала навылет, у неё 6 двойных ошибок и 5 брейков.



Во втором круге Саснович сыграет с Элиной Свитолиной. Они встречались в прошлогоднем финале, и тогда победу одержала украинка со счётом 6:2, 6:1.

В параллельном поединке Анастасия Севастова (Латвия) переиграла Дарью Гаврилову

(Австралия) — 6:3, 6:3.

Призовой фонд турнира в Брисбене составляет $ 1 млн.