Маррей вышел во второй круг турнира в Брисбене, где сыграет с Медведевым

Британец Энди Маррей вышел во второй круг турнира в Брисбене (Австралия). В стартовом матче на турнире он нанёс поражение Джеймсу Дакворту из Австралии. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Маррей, занимающий 240-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Его соперник, 234-я ракетка мира, 8 раз подал навылет, сделал 2 двойные ошибки и 1 брейк. Ранее соперники встречались друг с другом лишь однажды. На US Open в 2018 году Маррей одержал победу в четырёх сетах.

Во втором круге турнира в Брисбене Маррей сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который преодолел первый круг на bye. Призовой фонд турнира превышает $ 500 тыс.