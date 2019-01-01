Квитова и Томлянович вышли во второй круг турнира в Брисбене

На женском турнире в Брисбене (Австралия) состоялось несколько матчей первого круга. В следующий раунд соревнований пробились чешка Петра Квитова и Айла Томлянович из Австралии.

46-я ракетка мира Томлянович со счётом 1:6, 6:3, 6:0 нанесла поражение чешке Катержине Синяковой, занимающей 31-е место в рейтинге WTA. Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Томлянович выполнила 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 9. Её соперница 5 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 4 брейка.

Квитова (4) на старте турнира нанесла поражение американке Даниэль Коллинз со счётом 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность матча составила 3 часа 4 минуты. 7-я ракетка мира Квитова выполнила 9 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 36-е место в рейтинге WTA, 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 3 брейка.

В следующем круге Томлянович сыграет с британкой Йоханной Контой. Соперницей Квитовой во втором круге будет Анетт Контавейт из Эстонии.