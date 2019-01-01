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Кр. Плишкова и Никулеску вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне

Кр. Плишкова и Никулеску вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Кристина Плишкова и румынка Моника Никулеску вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай).

Плишкова пробилась во второй круг на отказе китаянки Пэн Шуай. Представительница Китая отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 6:3, 6:7 (6:8), 3:3.

Никулеску в двух сетах разгромила Елену Остапенко (4) из Латвии. Матч завершился со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 52 минуты. 99-я ракетка мира Никулеску выполнила 1 эйс, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и сделала 1 брейк.

Во втором круге турнира в Шэньчжэне Кристина Плишкова и Никулеску сыграют друг с другом. Призовой фонд соревнований составляет $ 750 тыс.

01 января 2019 года, вторник. 09:00 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Елена Остапенко
Елена Остапенко
Латвия
0:6
2:6
 
Моника Никулеску
Моника Никулеску
Румыния
01 января 2019 года, вторник. 07:00 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Пэн Шуай
Пэн Шуай
Китай
6:3
6
6:7
8
Rt
3:3
Кристина Плишкова
Кристина Плишкова
Чехия
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