Кр. Плишкова и Никулеску вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне

Чешская теннисистка Кристина Плишкова и румынка Моника Никулеску вышли во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай).

Плишкова пробилась во второй круг на отказе китаянки Пэн Шуай. Представительница Китая отказалась от продолжения борьбы в третьем сете при счёте 6:3, 6:7 (6:8), 3:3.

Никулеску в двух сетах разгромила Елену Остапенко (4) из Латвии. Матч завершился со счётом 6:0, 6:2.

Продолжительность матча составила 52 минуты. 99-я ракетка мира Никулеску выполнила 1 эйс, избежала двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 8. Её соперница, занимающая 22-е место в рейтинге WTA, ни разу не подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и сделала 1 брейк.

Во втором круге турнира в Шэньчжэне Кристина Плишкова и Никулеску сыграют друг с другом. Призовой фонд соревнований составляет $ 750 тыс.