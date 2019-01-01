Федерер в двух сетах обыграл Тиафо на Кубке Хопмана

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:4, 6:1 на Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия). Федерер вывел Швейцарию вперёд в матче с США.

Продолжительность матча составила 58 минут. Третья ракетка мира Федерер выполнил 13 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Федерер уже в четвёртый раз обыграл Тиафо, американский теннисист ещё ни разу не побеждал Роджера.

Швейцария возглавляет турнирную таблицу группы B. Ранее Федерер и Белинда Бенчич со счётом 3-0 нанесли поражение британцам. Помимо Швейцарии и Великобритании в группу B также попали команды США и Греции.