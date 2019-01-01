С. Уильямс обыграла Бенчич на Кубке Хопмана

Американская теннисистка Серена Уильямс нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич на Кубке Хопмана. Матч завершился со счётом 4:6, 6:4, 6:3. Команда США сравняла счёт в матче со Швейцарией (1-1). Ранее швейцарец Роджер Федерер в двух сетах обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. 16-я ракетка мира Уильямс выполнила 12 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. Бенчич, занимающая 54-е место в рейтинге WTA, 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 2 брейка. Ранее соперницы встречались трижды, два матча выиграла Уильямс.

Швейцария возглавляет турнирную таблицу группы B. Ранее Федерер и Бенчич со счётом 3-0 нанесли поражение британцам. Помимо Швейцарии и Великобритании в группу B также попали команды США и Греции.