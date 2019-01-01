Австралийцы де Минор и Томпсон сыграют во втором круге турнира в Брисбене

Австралийские теннисисты Алекс де Минор и Джордан Томпсон пробились во второй круг турнира в Брисбене (Австралия).

Де Минор (7) обыграл в первом круге соотечественника Алексея Попырина со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. 31-я ракетка мира де Минор выполнил 1 эйс, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Его соперник, занимающий 147-е место в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и сделал 1 брейк.

Томпсон в двух сетах нанёс поражение другому австралийцу Алексу Болту — 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 18 минут. 72-я ракетка мира Томпсон 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 5 брейк-пойнтов из 13. Болт, занимающий 154-е место в рейтинге ATP, 1 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Во втором круге де Минор и Томпсон сыграют друг с другом.