Беранкис, Пелья и Чеккинато вышли во второй круг турнира в Дохе

В Дохе (Катар) стартовал крупный мужской турнир по теннису. Во второй круг турнира пробились литовец Ричардас Беранкис, аргентинец Гидо Пелья и итальянец Марко Чеккинато (4).

Чеккинато в двух сетах нанёс поражение украинцу Сергею Стаховскому со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Стаховский выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Чеккинато 5 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 3 брейка.

Пелья в двух сетах обыграл представителя Турции Джема Илькеля. Матч завершился со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут. Пелья выполнил 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Илькель 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка.

Беранкис одержал волевую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном (6), матч завершился со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Гоффен выполнил 11 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Беранкис 6 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 2 брейка.

Во втором круге турнира в Дохе Пелья сыграет с Чеккинато, а соперником Беранкиса станет серб Душан Лайович.