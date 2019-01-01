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9 эйсов не спасли Азаренко от поражения от В. Уильямс на турнире в Окленде

9 эйсов не спасли Азаренко от поражения от В. Уильямс на турнире в Окленде
Теннис / WTA

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела пробиться во второй круг турнира в Окленде (Новая Зеландия). Азаренко в трёх сетах в первом круге уступила американке Винус Уильямс (6). Матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Азаренко, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, выполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. 39-я ракетка мира Уильямс 2 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 5 брейков. Эта встреча стала для Азаренко и В. Уильямс уже седьмой. Азаренко выиграла лишь два матча.

Во втором круге Уильямс сыграет с американкой Лорен Дэвис, которая на старте турнира разгромила испанку Лару Арруабаррену (6:2, 6:2).

01 января 2019 года, вторник. 08:00 МСК
Окленд. 1-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
Виктория Азаренко
Беларусь
3:6
6:1
3:6
Винус Уильямс
Винус Уильямс
США
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