9 эйсов не спасли Азаренко от поражения от В. Уильямс на турнире в Окленде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не сумела пробиться во второй круг турнира в Окленде (Новая Зеландия). Азаренко в трёх сетах в первом круге уступила американке Винус Уильямс (6). Матч завершился со счётом 3:6, 6:1, 3:6.

Азаренко, занимающая 51-е место в рейтинге WTA, выполнила 9 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. 39-я ракетка мира Уильямс 2 раза подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала 5 брейков. Эта встреча стала для Азаренко и В. Уильямс уже седьмой. Азаренко выиграла лишь два матча.

Во втором круге Уильямс сыграет с американкой Лорен Дэвис, которая на старте турнира разгромила испанку Лару Арруабаррену (6:2, 6:2).