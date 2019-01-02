В. Уильямс: положение в рейтинге не значит, что мы с Азаренко не умеем играть

Американка Винус Уильямс прокомментировала победу над представительницей Беларуси Викторией Азаренко в первом круге турнира в Окленде со счётом 6:3, 1:6, 6:3. В рейтинге WTA Винус занимает 39-ю строчку, Азаренко — 51-ю.

«Мне пришлось нелегко. Пожалуй, это был один из самых сложных матчей первого круга для меня. У Азаренко большой опыт. Я же проводила лишь первый матч в году. Моей целью было выйти в следующий круг. Перед Australian Open такие матчи — это то, что нужно. Надеюсь, следующий поединок также окажется полезным для меня. Так что у меня уже есть цели на год.

Во втором сете процент попадания первой подачи у меня упал, а Виктория стала меньше ошибаться. Да, в рейтинге мы обе сейчас не так уж высоко, но это не значит, что мы не умеем играть. В первом матче ты просто хочешь найти свой ритм. Второй год подряд я в стартовом поединке играю с бывшей первой ракеткой мира. Важно быть готовой психологически и говорить себе, что я здесь, чтобы играть в теннис", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с соотечественницей Лорен Дэвис.

«Лорен — очень талантливая теннисистка. Она великолепно выступала здесь. Уверена, что борьба будет упорной. Я очень сильно уважаю её лично и её игру. Я постараюсь подготовиться как можно лучше и победить», — цитирует Уильямс официальный сайт тура.