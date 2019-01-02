Надаль: в 2018 году я играл не так часто, но взял пять титулов. Это отлично

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о настрое на стартовавший сезон. Во втором круге турнира в Брисбене (Австралия) вторая ракетка мира сыграет с французом Жо-Вильфридом Цонгой.

«Это был непростой сезон для меня из-за травм. У меня не было возможности играть так часто, как хотелось бы. С другой стороны, я выиграл пять турниров из девяти. Когда я выходил на корт, то показывал игру прекрасного уровня. Это отличная новость. Я сумел добиться замечательных результатов.

Я наслаждаюсь невероятными моментами своей карьеры. Будет нечестно, если я стану говорить лишь о травмах. У меня были возможности пережить моменты, которыми можно наслаждаться, играть перед лучшими болельщиками в мире и добиться гораздо большего, чем я мог мечтать. Моя единственная цель — делать те вещи, которые приносят мне счастье. На данный момент теннис делает меня счастливым. Я хочу играть ещё лучше и как можно дольше.

Я решил сыграть в Брисбене, потому что в 2017 году мне здесь понравилось. Тогда я впервые оказался здесь. Было здорово. Это прекрасный турнир с замечательной атмосферой. В Брисбене и Австралии в целом много любителей тенниса. Мне приятно выступать перед ними. У меня складываются отличные отношения с публикой. В прошлом году мне этого не хватало. Принять решение пропустить этот турнир в 2018 году было нелегко. Сейчас я хочу выступить как можно лучше. Я хочу играть перед местными болельщиками и бороться за важные цели", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

В 2018 году Надаль выиграл «Ролан Гаррос», а также турниры в Монте-Карло, Барселоне, Риме и Торонто.