Маррей: для первого матча в году после столь долгого перерыва всё было неплохо

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом в первом круге турнира в Брисбене со счётом 6:3, 6:4.

«Думаю, в матче с Даквортом я играл достаточно хорошо. В начале поединка мы оба нервничали и допускали ошибки в игре на задней линии. Но по ходу встречи розыгрыши становились всё более увлекательными. Думаю, для первого матча в году после столь долгого перерыва всё было неплохо. Этот период дался мне нелегко. 18 месяцев взлётов и падений. Нелегко было вернуться в тур. Но я рад, что вновь участвую в соревнованиях. Хочу насладиться этим как можно больше», — цитирует Маррея официальный сайт тура.

Во втором круге бывшая первая ракетка мира сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.