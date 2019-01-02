Осака: мне нужно было сохранять спокойствие, но я не смогла сделать это

Японка Наоми Осака прокомментировала победу над австралийкой Дестани Айавой во втором круге турнира в Брисбене со счётом 6:3, 6:2.

«В межсезонье я не так много работала над подачей, потому что повредила плечо. Рада, что в этом матче смогла подавать уверенно. Я больше работала нам тем, чтобы доверять уровню своей готовности. Могло показаться, что этого не происходит, так как в половине розыгрышей я просто мощно била по мячу, но я старалась конструировать ход розыгрыша. Это имело большое значение. Всегда приятно стартовать с победы.

Я нервничала перед началом турнира, так как от меня ждали победы. Но мне противостояла непредсказуемая соперница, очень сильная. Это была одна из тех игр, когда мне нужно было сохранять спокойствие, но я не смогла сделать это. Рада, что всё же показала хорошую игру", — цитирует Осаку официальный сайт тура.

Турнир в Брисбене завершится 6 января.