Возняцки стартовала на турнире в Окленде с победы над Зигемунд

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Окленде под первым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд, попавшую в основную сетку в статусе «лаки-лузера», со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Бывшая первая ракетка мира совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Лауры 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал Возняцки поспорит с канадкой Бьянкой Андрееску (Q).
Окленд. Женщины. Второй круг
Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) — 6:4, 1:6, 6:1.
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 3) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:1, 7:6 (7:3).
02 января 2019 года, среда. 04:30 МСК
Окленд. 1-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
6:3
6:2
Лаура Зигемунд
02 января 2019 года, среда. 02:00 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Сара Соррибес-Тормо
6:4
1:6
6:1
Кирстен Флипкенс
02 января 2019 года, среда. 05:00 МСК
Окленд. 2-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
6:1
7
7:6
3
Моника Пуиг
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