Шарапова — получившей травму сопернице: ты играла невероятно!

Российская теннисистка Мария Шарапова, пробившаяся в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай) на отказе китаянки Синьюй Ван, отметила прекрасную игру соперницы. Обладательница «уайлд-кард» выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4), а во втором при счёте 2:5 снялась с матча из-за травмы ноги.
Мария подошла к сопернице после того, как та приняла решение отказаться от продолжения борьбы, и подбодрила её.
В частности, Шарапова сказала: «Ты играла невероятно».
Видео доступно в «твиттере» WTA.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Шарапова поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Екатерина Александрова (Россия).
Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне на отказе соперницы
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Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.