Шарапова — получившей травму сопернице: ты играла невероятно!

Российская теннисистка Мария Шарапова, пробившаяся в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай) на отказе китаянки Синьюй Ван, отметила прекрасную игру соперницы. Обладательница «уайлд-кард» выиграла первый сет со счётом 7:6 (7:4), а во втором при счёте 2:5 снялась с матча из-за травмы ноги.

Мария подошла к сопернице после того, как та приняла решение отказаться от продолжения борьбы, и подбодрила её.

В частности, Шарапова сказала: «Ты играла невероятно».

Видео доступно в «твиттере» WTA.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Шарапова поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Екатерина Александрова (Россия).



Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне на отказе соперницы